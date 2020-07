MSC stärkt Angebot im italienischen Frachtmarkt

Die MSC Mediterranean Shipping Company stärkt ihre führende Position auf dem italienischen Frachtmarkt mit kurzen Transitzeiten im Mittelmeerraum und dem Ausbau der intermodalen Landtransportdienste. Aufbauend auf jahrzehntelange Erfahrung in der Frachtbeförderung in Europa kombiniert die Contaienrreederei MSC die Liniendienste mit dem Landverkehr, um so nahtlose Haus-zu-Haus-Transporte für Unternehmen jeder Größe zu ermöglichen.

MSC bietet eine große Hafenabdeckung in Italien, darunter Direktanläufe von sieben Häfen in unmittelbarer Nähe nördlicher Industriezentren, ergänzt um ein lokales Zubringernetz vom Hafen Gioia Tauro zu südlichen Standorten wie Bari und Neapel, sowie Livorno an der Westküste. Über einen kurzen Seeweg sind die wichtigsten Märkte in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten erreichbar.

Das intermodale Landverkehrsnetz von MSC umfasst 110 Zugrundläufe und mehr als 10.000 Lkw-Fahrten pro Woche. Das Unternehmen hat zuletzt vor allem an der Erweiterung, Verbesserung und Integration seines Bahnangebotes in Italien gearbeitet, etwa am Ausbau des Schienenverkehrs in Genua zur Entlastung des Hafengebietes, und der Einbeziehung von Logistik- und sicheren Lagermöglichkeiten, um eine präzise und flexible Planung der Lieferungen zu ermöglichen.

Ausgehend von den Häfen in Norditalien erreichen Container Standorte in ganz Italien innerhalb von maximal zwei Tagen. Internationale Bahnverbindungen, die vom Hafen Triest abfahren, erreichen zahlreiche europäische Hinterlandmärkte wie Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei.

www.msc.com