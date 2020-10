Militzer & Münch feiert Comeback in Österreich

Am neuen Standort in Wien erfolgt seit 1. Oktober die Koordinierung von Logistikservices und Bahntransporten.

Die Militzer & Münch Gruppe verstärkt ihr Netzwerk um einen weiteren wichtigen logistischen Knotenpunkt in Zentraleuropa. Das neue Büro des schweizerischen Unternehmens befindet sich im DC Tower in Wien, von wo aus die Mitarbeitenden sowohl operativ als auch im Verkauf aktiv sind.

„Wien ist einer der bedeutenden Umschlagsorte für Waren in Mitteleuropa“, sagt Nikolaus Kohler, Regional Managing Director Middle East / Central Asia, Business Development Schweiz, Militzer & Münch Holding AG. „Den neuen Standort führen wir vorerst als ausländische Zweigniederlassung der M&M Militzer & Münch AG, Schweiz. Später möchten wir eine Landesgesellschaft in Wien gründen“, so der Managing Director.

Das Team im neuen Büro wird von Nikolay Gueorguiev als Niederlassungsleiter geführt. Der Fokus liegt auf den Kernmärkten von Militzer & Münch, zu welchen Zentralasien, Kaukasus, Russland und Maghreb zählen. Insbesondere die Bahntransporte Richtung Osten sollen ausgebaut werden.

Die 1880 gegründete M&M Militzer & Münch Gruppe mit ihrem Hauptsitz in St. Gallen (Schweiz) beschäftigt rund 2.200 Mitarbeitende an über 100 Standorten in 29 Ländern. Das Unternehmen bietet weltweite Luft- und Seefrachtdienstleistungen sowie straßen- und schienengeführte Landverkehre und Projektlogistik entlang der Ost-West-Achse in Eurasien und Nordafrika.

