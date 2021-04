MegaHub Hannover Lehrte: Start des Schiene-Schiene-Umschlags

Das neue Systemangebot der Kombiverkehr bietet Speditionen eine große Vielfalt in der Erreichbarkeit von wichtigen Wirtschaftsstandorten und Häfen in Europa.

Mit vier nationalen Verbindungen hat die Kombiverkehr KG am 6.April ihr neues Verkehrssystem von und nach Hannover Lehrte gestartet.Damit ist die neue Schnellumschlaganlage in das nationale und internationale Netzwerk des Operateurs integriert.„Zusammen mit DB Cargo und allen Mitarbeitenden der Umschlaganlage haben wir den Schiene-Schiene-Umschlag in Hannover Lehrte und damit die grundlegende Systemidee des MegaHubs Wirklichkeit werden lassen.Der einzigartige Vorteil der Anlage – der schnelle Wechsel der Ladeeinheiten zwischen den Zügen in besonders kurzer Zeit – wird jetzt sichtbar“, kommentiert Armin Riedl, Geschäftsführer von Kombiverkehr, die Verkehrsaufnahme.