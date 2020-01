Mammoet gewinnt Auftrag für Borealis-Großprojekt in Antwerpen

Die Vorbereitungen sind im Gange, die operative Tätigkeit wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 starten

Mammoet hat kürzlich den Vertrag als offizieller Schwergut- und Transportpartner für das neue europäische PDH-Projekt am Standort Borealis Kallo unterzeichnet, das im vergangenen Jahr als eine der bedeutendsten Investitionen in die europäische Petrochemie seit 20 Jahren angekündigt wurde. Die Propan-Dehydrierungsanlage, eine der größten und effizientesten der Welt, wird eine Jahresproduktionskapazität von 750.000 Tonnen haben und verschiedene Branchen in Europa mit Propylen versorgen.

Mammoet hat den Auftrag für den Landtransport und das Hebezeug erhalten und wird 35 der schwersten Teile vom Hafen zum Standort Kallo transportieren. Das Unternehmen wird einen speziell angefertigten Portalkran und mehrere Raupenkrane einsetzen, um die Teile zu montieren, einschließlich der 1.600 Tonnen schweren, 108 Meter langen C3-Splittermaste und der großen Heizmodule. Außerdem wird Mammoet die Hydraulikkrane bereitstellen, der von den Auftragnehmern auf der Baustelle verwendet wird.

Gunther De Rijcke, Projektleiter von Borealis, erklärt, warum Mammoet ausgewählt wurde: „Unser Antrieb für dieses Projekt sind Sicherheit und Qualität, um sicherzustellen, dass wir dieses Projekt pünktlich und im Rahmen des Budgets abschließen. Mit Mammoet haben wir einen einzigen Lieferanten für das Heben und den Transport zur und auf der Baustelle. Das Unternehmen hat eine bedeutende Präsenz im Raum Antwerpen und hat bereits viele Projekte dieser Größe, dieses Umfangs und dieser Auswirkungen für andere Branchenführer durchgeführt.“

„Wir sind stolz und dankbar für das Vertrauen in unser Unternehmen bei einem so wegweisenden Projekt“, erklärt Jos van der Sanden, Petrochemie-Segmentleiter für Europa und Russland, Mammoet. „Der Hub des schwersten Teils, der 1.600 Tonnen schwere Splitter, wird der größte Hub sein, den Antwerpen in den letzten Jahren gesehen hat und drückt das Potential für die Zukunft aus.“



www.borealis-group.com; www.mammoet.com