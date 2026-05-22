6.000 Kinder geschult: 10 Jahre Toter-Winkel-Workshops

22.05.2026

Die Volksschulkinder lernen in Theorie und Praxis konkrete Verhaltensregeln für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

6.000 Kinder geschult: 10 Jahre Toter-Winkel-Workshops Bild: Max Slovencik
Die Fachgruppen der Transporteure und der Autobusunternehmen in der Wirtschaftskammer Wien veranstalten in Kooperation mit der Bildungsdirektion der Stadt Wien regelmäßig Workshops für Volksschulklassen, in denen Kinder die Gefahren des toten Winkels praxisnah kennenlernen.Bis jetzt wurden mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler geschult und so für sicheres Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert.Im Rahmen der Workshops erleben die Kinder direkt bei einem Lkw und einem Bus, welche Bereiche für Lenkerinnen und Lenker trotz Spiegeln und Kameras nur schwer oder gar nicht einsehbar sind.Dadurch wird anschaulich vermittelt, warum Aufmerksamkeit, Abstand und Blickkontakt im Straßenverkehr besonders wichtig sind.

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