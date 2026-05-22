DHL Supply Chain: Spatenstich für Batterielogistikzentrum 

Der spezialisierte Standort in den Niederlanden umfasst rund 17.000 m² Lager- und Servicefläche für Hochvoltbatterien und unterstützt Elektromobilität und Energiespeichersysteme in ganz Europa.

Bild: DHL / Von links: Dirk van Houtum (DHL), Hans van de Winkel (Gemeinde Sittard-Geleen), Huub Menten (Gemeinde Sittard-Geleen), John Scherders (DHL) and Jan van de Berg (Gemeinde Sittard-Geleen).

DHL Supply Chain, der auf Kontraktlogistik spezialisierte Unternehmensbereich der DHL Group, hat den Grundstein zu einem neuen europäischen Batterielogistik-Hub gelegt.Damit baut das Unternehmen seine Kapazitäten für Batterie- und Energiespeicherlogistik in Europa weiter aus.Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2027 geplant.Der neue Standort im niederländischen Holtum bietet rund 17.000 m² Lager- und Servicefläche für Hochvoltbatterien und ist eng mit dem unmittelbar benachbarten Automobilstandort von DHL Supply Chain verzahnt.