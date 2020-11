Maersk verdoppelt Kapazität der Asien-Europa-Linie AE19

Um angesichts der Auswirkungen von Covid-19 mehr Flexibilität in der Lieferkette zwischen Asien und Europa bieten zu können, verstärkt Maersk den AE19-Dienst um bis zu zwei Abfahrten pro Woche. „Die Pandemie verursachte einige Handelsengpässe in Europa, zu deren Beseitigung wir beitragen können. Wir bieten unseren Kunden einen höheren Grad an Supply Chain Management, wie unter anderem die Entwicklung der Bahn in einen günstigen, verlässlichen und anpassungsfähigen Verkehrsträger zwischen den Kontinenten“, erklärt der Geschäftsführer für Osteuropa, Zsolt Katona.

Der AE19-Dienst ist eine Kombination aus einem Kurzstreckenseeverkehr und einem interkontinentalen Bahnprodukt zwischen Häfen in Korea, China und Japan einerseits und europäischen Häfen in Finnland, Polen, Deutschland und Skandinavien andererseits. Er bietet sowohl Abfahrten Richtung Westen als auch Richtung Osten für trockene, gekühlte oder gefährliche Ladung ab.

AE19 verbindet einen Kurzstreckenseeverkehr zwischen asiatischen Häfen in Korea, Japan oder China und dem Hafen Vostotschny im russischen Fernen Osten mit einer interkontinentalen Bahnverbindung quer durch Russland, von Nachodka nach St. Petersburg, die 11 Tage dauert. Der letzte Abschnitt des Produkts ist eine weitere Kurzstreckenseeverbindung zwischen St. Petersburg und Häfen in Finnland (Helsinki und Rauma), Polen (Danzig), Deutschland (Bremerhaven) oder Skandinavien.

