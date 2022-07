Logistiker cargo-partner klopft bei sim cargo an

Die cargo-partner Gruppe hat die Absicht, ein Drittel der Anteile am langjährigen Partner sim cargo GmbH zu erwerben.Damit will der internationale Transport- und Logistikdienstleister das Straßentransportnetz weiter stärken und die Last-Mile-Lösungen europaweit ausbauen.Man sei seit vielen Jahren Teil des Sammelgutnetzwerks und Systempartner von sim cargo, insbesondere für die Distribution in Mittel- und Osteuropa, schreibt cargo-partner in einer Presseinformation.Darin wird das Angebot für die Beteiligung an der Gesellschaft offengelegt.Gemeinsam mit dem Management-Team von sim cargo will cargo-partner die strategische Entwicklung von sim cargo vorantreiben und die Reichweite des Netzwerks vergrößern.

