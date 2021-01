Logistiker cargo-partner investiert in den Ausbau der Seefracht

Der internationale Logistikdienstleister cargo-partner erweitert sein Seefracht-Serviceangebot um neue Verbindungen aus Asien nach Europa über Koper, Rijeka und Triest.Für Sendungen nach Zentral- und Osteuropa ermögliche der Transport über die Adriahäfen eine signifikante Zeitersparnis im Vergleich zu Routings über Nordhäfen, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.Die in den letzten Monaten rasant gestiegene Nachfrage für Importe aus Asien hat zu einem massiven Leercontainermangel in asiatischen Häfen geführt, sodass importierende Unternehmen mit langen Wartezeiten und mangelnder Liefersicherheit konfrontiert sind.Um seinen Kunden eine schnellere Alternative zum Seefrachtimport über die europäischen Nordhäfen anzubieten und hohe Equipment-Verfügbarkeit gewährleisten zu können, hat cargo-partner den Service „Adria Express“ eingeführt.Besonders für Lieferungen nach Zentral- und Osteuropa sowie in den süddeutschen Raum stellt der Transport über die Adriahäfen eine signifikante Zeitersparnis dar.

