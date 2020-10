Logistiker cargo-partner begleitet Lenzing AG auf der „Iron Silk Road“

Mit der Bahnlösung erreichen die fast 1.000 Tonnen Textilfasern die Kunden in China doppelt so schnell wie auf dem üblichen Seeweg.

Der Logistikdienstleister cargo-partner organisiert für den international tätigen Faserhersteller Lenzing einen Ganzzug von Linz nach Qingdao, China. Bei der feierlichen Verabschiedung des Transports vom Linzer Containerterminal waren am 9. Oktober mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich, Mag. Thomas Stelzer, und dem Linzer Bürgermeister, Klaus Luger, prominente Vertreter der Landespolitik sowie Josefine Deiser, Fachgruppenobfrau der Sparte Spedition und Logistik der Wirtschaftskammer OÖ, anwesend.

Der Blockzug setzt sich aus insgesamt 46 x 40‘ Containern zusammen. Der mit ökologisch verantwortungsvoll produzierten Fasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz beladene Transport über die „Iron Silk Road“ soll in 16 Tagen an seinem Zielbahnhof in Xi’an, China ankommen.

„Unser Unternehmen und die Lenzing AG verbindet seit mehr als zehn Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Seefrachttransporte. Als unlängst Lenzing aufgrund der kurzfristig ansteigenden Nachfrage aus China an uns herantrat und um eine zuverlässige Transportalternative über die ‚Iron Silk Road‘ bat, machte sich unser erfahrenes Team umgehend an die Organisation dieses Zuges“, erläuterte cargo-partner Eigentümer und Vorstandsvorsitzender Mag. Stefan Krauter vor der Presse.

Auch Marco Schlimpert von der Lenzing Gruppe lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen und schilderte die Beweggründe: „Aufgrund der hohen Nachfrage chinesischer Marken und Händler an nachhaltig produzierten Fasern senden wir Lyocell- und Modalfasern der Marke TENCEL™ per Bahn direkt zu den Kunden nach China. Damit transportieren wir die Ware umweltfreundlich und sie kommt noch dazu doppelt so schnell bei unseren Kunden in China an wie auf dem üblichen Seeweg.“

„Klimaschutz und ‚Made in Upper Austria‘ sollen künftig zwei untrennbare Begriffe werden. Dafür wurde heute ein starker Impuls gesetzt“, betonte der oberösterreichische Landeshauptmann, Thomas Stelzer. Dieses einzigartige Projekt sei nicht nur Beweis für die oberösterreichische Exportkraft, sondern vor allem auch für die ökologische Stärke und die Klimainnovationen der heimischen Wirtschaft.

Die Lenzing Gruppe ist ein in Österreich ansässiges, weltweit agierendes Unternehmen mit Spezialisierung auf die Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Ihre Die hochwertigen Produkte sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil- und Vliesstoff-Anwendungen – von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung.

Das cargo-partner Team organisiert für die Lenzing Gruppe regelmäßig intermodale Seefrachttransporte von den beiden österreichischen Werken in Lenzing und Heiligenkreuz sowie ab der Produktionsstätte im tschechischen Paskov. Mit der jetzigen Transportlösung auf dem Schienenweg beweist der Logistikdienstleister erneut seine Vielseitigkeit bei der Bereitstellung von maßgeschneiderter Lösungen für die Kunden.

www.cargo-partner.com; www.lenzing.com; www.linzag.at