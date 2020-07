Logistik von Gebrüder Weiss für die ÖWF-Mars-Analog-Mission

Von 15. Oktober bis 15. November leitet das Österreichische Weltraum Forum die internationale Mars-Analog-Mission „Amadee-20“ in einem marsähnlichen Gebiet der Negev-Wüste in Israel. Dabei werden Experimente aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Israel, Italien, Portugal, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den USA von sechs speziell ausgebildeten Analog-AstronautInnen des ÖWFs durchgeführt. Diese ExpertInnen tragen dabei den Raumanzug-Simulator „Aouda“, den das ÖWF als eine von nur fünf Organisationen weltweit entwickelt hat.

Unterstützt werden die Analog-AstronautInnen (Feldcrew) in Israel vom Mission Support Center in Innsbruck, wo mehrere Teams u. a. für die wissenschaftliche Unterstützung der Feldcrew, Erstellung des Missionszeitplans, Sicherung der gesammelten Daten sowie die medizinische Überwachung der Feldcrew verantwortlich sind. Amadee-20ist die 13. Mars-Analog-Mission des ÖWFs.

Der Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss wird die weltweit einzigartige Missionsausrüstung sowie 16 internationale Wissenschaftsexperimente aus Österreich zum Testgelände in der Negev-Wüste, Israel bringen. Dafür werden vier Lehrlinge des Unternehmens die gesamte Logistik und Zollabwicklung dieses außergewöhnlichen Transports vorbereiten.

Dazu Dr. Gernot Grömer, Direktor des ÖWFs: „Für Amadee-20 benötigen wir unsere beiden Raumanzug-Simulatoren sowie hochsensible Gerätschaften für 16 Experimente unserer internationalen Forschungspartner. Die Ausrüstung füllt zwei Seefrachtcontainer. Mit Gebrüder Weiss haben wir eines der führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas als verlässlichen Partner gewinnen können, welches auf Qualität und Präzision ebenso viel Wert legt wie das Österreichische Weltraum Forum.“

„Die hohen Anforderungen an die Marsmission sind für uns eine willkommene Gelegenheit, um unser Logistik-Know-how unter Beweis zu stellen. Eine Herausforderung, bei der wir unseren Nachwuchs bewusst stark einbinden, um sie so früh und realitätsnah wie möglich an die Verantwortung heranführen. Nur so werden aus den Nachwuchskräften von heute die ExpertInnen von morgen“, sagt Armin Ploner, Branch Manager Air & Sea bei Gebrüder Weiss in Hall.

Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) gehört im Bereich der Analogforschung weltweit zu den führenden Organisationen, die an der Vorbereitung astronautischer Erforschung anderer Planeten mitarbeiten. ExpertInnen verschiedenster Disziplinen bilden innerhalb des ÖWFs die Basis für diese Arbeit. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen, Industrie und Unternehmen unterschiedlicher Branchen wird hier Forschung auf höchstem Niveau betrieben.

