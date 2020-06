Liebherr: Startschuss für externe Projektverladungen im Hafen Rostock

Im Hafen von Rostock wurden kürzlich die ersten von insgesamt 72 Monopile-Fundamenten für den im Aufbau befindlichen Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ verladen. Der südlich der Dänischen Küste gelegene Windpark soll zukünftig bis zu 600.000 Haushalte mit Strom versorgen und wird damit Dänemarks größter Offshore Windpark.

Der Umschlag der Monopile-Gründungspfähle erfolgt mit dem 2019 eingeweihtem Schwerlast-Portalkran vom Typ TCC 78000 von Liebherr. Hersteller der Monopiles ist der ebenfalls in Rostock angesiedelte Offshore-Wind-Spezialist EEW Special Pipe Constructions GmbH.

Für eine direkte Verladung ins Wasser müssen die hohlen und an beiden Enden offenen Pfähle, im Vorfeld mit speziell gebauten Verschlusskappen, sogenannten Plugs, wasserdicht verschlossen werden. Der so hergestellte Verschlusszustand ermöglicht die Schwimmfähigkeit der über 65 Meter langen und bis zu 800 Tonnen schweren Monopile-Gründungspfähle.

Der TCC 78000 bietet eine maximale Tragfähigkeit von 1.600 Tonnen und wird bei Liebherr für werksinterne Logistikprozesse rund um die Produktion, den Aufbau und den Versand von maritimen Kranen eingesetzt. Zusätzlich besteht auch für externen Unternehmen die Möglichkeit für Schwerlastverladungen.

Die Erreichbarkeit von Liebherr im Hafen von Rostock bietet neben der innovativen Hebetechnologie einen weiteren entscheidenden Vorteil. Die direkte Lage an der Ostsee sowie die gute Hinterland Anbindung an das deutsche Schienennetz und zu den Autobahnen A19 und A 20 sind gute logistische Voraussetzungen für den Umschlag von Großgütern. Die Firmen EEW Special Pipe Constructions GmbH und Vattenfall sind in diesem Zusammenhang die ersten externen Kooperationspartner, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen.

„Wir sind erfreut, dass wir den ersten externen Verladeauftrag des TCC 78000 für das renommierte Unternehmen EEW Special Pipe Constructions GmbH aus der direkten Nachbarschaft im Rostocker Überseehafen übernehmen können. Dank konstruktiver Kooperation und einer gründlichen Vorbereitungsphase verlaufen die Monopile-Verladungen nach Plan,“ kommentiert Gregor Levold, General Manager Shipping and Heavy Lift Handling bei Liebherr in Rostock.

Neben dem Ladungsumschlag stellt Liebherr auf seinem Gelände zusätzliche Lagerfläche von knapp 9000 m² zur Verfügung. Hier können bis zu vier Monopiles gleichzeitig vorgelagert und für die Verladung vorbereitet werden. Das gesamte Projekt wird sich voraussichtlich bis in den Spätsommer 2020 erstrecken und markiert für Liebherr den Startschuss für weitere externe Schwerlastprojekte verschiedenster Art.

Im Anschluss an die Verladung ins Wasser transportiert ein Hochseeschlepper die Monopile-Fundamente in Richtung des Windparks „Kriegers Flak“, der circa 15 Kilometer vor der dänischen Küste liegt. „Kriegers Flak“ ist das bislang größte Offshore-Projekte von Vattenfall in Dänemark.

Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von maritimer Umschlagtechnik. Das Programm umfasst Schiffs-, Hafenmobil- und Offshore-Krane. Außerdem zählen Reachstacker und Komponenten für Containerkrane zum Produktportfolio.

