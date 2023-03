LHG-Restrukturierung ist in trockenen Tüchern

In der Rückschau auf das vergangene Jahr zieht die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) eine positive Bilanz.

Der 2018 von der Lübecker Hafen-Gesellschaft eingeschlagene Weg in eine fünfjährige Restrukturierung ist nun zu Ende gegangen.Mit einem guten Ergebnis: Auch ohne die Restbeiträge der Gesellschafter und Beschäftigten, die 2022 noch geflossen sind, hat die LHG nach allen Kriterien ein positives Ergebnis erzielt.Diese Zeit hat die LHG gut genutzt, um sich neu zu strukturieren und die Terminals weiterzuentwickeln.Am Skandinavienkai entstanden zwei Logistikhallen, eine Fährhalle sowie befestigte Flächen, die dringend gebraucht wurden.Flächen und Hallen am Terminal Nordlandkai sind inzwischen nahezu komplett an Logistikbetriebe vermietet.