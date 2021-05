LH Cargo und DB Schenker zeigen grünes Engagement

Am 19.Mai startete der Lufthansa Cargo-Frachter mit der Kennung D-ALFG erstmals mit einem ganz besonderen Design: Der Schriftzug „Flying 100% CO2 neutral powered by DB Schenker“ sowie eine Illustration von Sustainable Aviation Fuel (SAF) setzen bildstark die gemeinsame Mission der Frachtfluggesellschaft und des Logistikdienstleisters in Szene.Beide Unternehmen arbeiten bereits seit zehn Jahren im Klimaschutz zusammen und konnten nun mit einem konkreten Angebot im Markt starten.Mit dem Einsatz des auf umfassender Forschung basierenden SAF beschleunigen Lufthansa Cargo und DB Schenker die Abkehr von fossilen Brennstoffen, um so die gesamte Luftfrachtbranche klimafreundlicher zu gestalten.Seit April bieten sie wöchentliche, CO2-neutrale Frachtumläufe zwischen Frankfurt und Shanghai an.

