Kukla Gruppe: Jetzt auch „ökologische“ Lagerhaltung

Die internationale Spedition Robert Kukla wurde von Ecocert (DE-ÖKO-005) gemäß EU-Verordnung 834/2007 – der sogenannten Öko-Verordnung – zertifiziert.Damit darf das Unternehmen seine Dienstleistungen im Bereich der Lagerhaltung in den EU Mitgliedsstaaten als „biologisch" und „ökologisch" – beziehungsweise „bio" oder „öko" – vermarkten.Mit diesem Schritt will das Münchner Unternehmen ein Zeichen für mehr ökologische Verantwortung im Transport- und Lagerbereich setzen.Kukla ist einer der führenden Anbieter von klimafreundlichen Transportkonzepten und verwaltet mehr als 200.000 m² Lagerfläche an verschiedenen europäischen Standorten.

