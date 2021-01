Künstliche Intelligenz macht RCA noch effizienter

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz optimiert das größte Bahnlogistikunternehmen in Österreich die Lokumläufe und reduziert CO2-Emissionen.„Erfolgreiche digitale Transformation und die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen brauchen fundiertes Know-how.Deshalb motivieren wir Unternehmen dazu, erstklassiges Beratungs-Know-how in Anspruch zu nehmen“, erklärte Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck am Montag anlässlich der Verleihung des Staatspreises Consulting 2020 an die Hex GmbH und die Rail Cargo Austria.Diese wurden für ihr Projekt „hex.ai - Suchen und Optimieren: Wie Künstliche Intelligenz Planungsprobleme in der Bahnlogistik lösen kann“ ausgezeichnet.

