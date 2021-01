Kühne+Nagel holt sich Moderna-Logistikkontrakt

Die Vereinbarung umfasst die Verteilung von Covid-19-Impfstoffen in Europa, Asien, dem Mittleren Osten, Afrika sowie teilweise in Amerika.

Moderna, ein Biotechnologie-Unternehmen das Boten-RNS (mRNS)-Therapeutika und Impfstoffe entwickelt, hat eine internationale Logistikpartnerschaft für die Lagerung und Verteilung seines Covid-19-Impfstoffs mit Kühne+Nagel abgeschlossen.Die Vereinbarung folgt auf die Erteilung der bedingten Marktzulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) für Covid-19 Vaccine Moderna.„Wir sind stolz darauf, mit Kühne+Nagel zusammenzuarbeiten, um die Verteilung von Impfstoffen an die Menschen weltweit zu unterstützen.Nach den jüngsten Zulassungen ist dies ein weiterer Schritt zur Bewältigung der Pandemie und eine spannende Zeit für unsere beiden Unternehmen und alle Beteiligten", sagt Dan Staner, Vice President Head of EMEA region Moderna.Die Vereinbarung umfasst die Abwicklung des Impfstoffs vom Kühne+Nagel-Pharmazentrum in Europa aus.