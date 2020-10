KGH Customs Services rückt unter das Dach von Maersk

Die Integration des europäischen Zollspezialisten in die A.P. Moller – Maersk Group stärkt das Band zwischen den beiden Unternehmen.

Rund ein Monat nach dem Abschluss der Übernahme von KGH Customs Services durch A.P. Moller – Maersk nimmt die neue Organisationsstruktur für den Zolllogistik-Spezialisten unter dem Dach von Maersk Gestalt an. Die neue KGH-Organisation besteht aus sechs Geschäftsbereichen, die geographisch aufgeteilt sind und die Länder in Europa abdecken. Zwei spezialisierte Geschäftsbereiche – Consulting und Digital – sind auf funktionaler Basis organisiert.

„Wir haben die sehr kompetente Kollegen von KGH und Maersk in einer Organisation zusammengeführt, die künftig als KGH vermarktet wird und eine starke Verbindung zu Maersk und seinen kommerziellen Teams hat,“ kommentiert Lars Börjesson, CEO von KGH Customs Services und Leiter der Maersk-Zolldienstaktivitäten in Europa. Um diese Verbindung weiter zu stärken, erhält KGH nun den Zusatz „A Maersk Company“, der auch in das Logo aufgenommen wird.

„Damit kombinieren wir die Stärken von KGH mit der Größe und den Kompetenzen von Maersk und schaffen ein einzigartiges Wertversprechen auf dem Markt. So entsteht auch eine sichtbare Verbindung zwischen den Marken für unsere Kunden und Mitarbeiter, was den Cross-Selling-Effekt für uns erleichtern kann,“ erklärt Lars Börjesson.

Die am 1. September formalisierte Aufnahme von KGH Customs Services in die Maersk Group stärkt die Fähigkeiten von A.P. Moller – Maersk als integriertes Containerlogistikunternehmen, das seinen globalen Kunden End-to-End-Supply-Chain-Lösungen anbietet. Lars Börjesson, CEO von KGH wird die gemeinsamen zollbezogenen Aktivitäten von KGH und Maersk in Europa leiten und Teil des europäischen Führungsteams von Maersk sein. Organisatorische Veränderungen werden keine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Kunden haben.

www.maersk.com; www.kghcustoms.com