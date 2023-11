Kanada: Kühne+Nagel schluckt Zolllogistiker Farrow

Der Zukauf bringt 830 Mitarbeitende an 41 Standorten als „Mitgift“ und stärkt die Marktposition an den US-Grenzen zu Kanada und Mexiko.

Mit der Ankündigung, die kanadische Zollagentur Farrow übernehmen zu wollen, macht das Logistikunternehmen Kühne + Nagel einen weiteren Schritt vorwärts auf seinem Wachstumspfad „Roadmap 2026“.Die Transaktion ergänzt das bestehende Angebot des Logistikers für Unternehmen, die zunehmend auf Zollabfertigungsdienste angewiesen sind.Zudem unterstützt sie die wachsende Nachfrage in einem Umfeld immer komplexer werdender internationaler Handelsvorschriften.Der Service des kanadischen Zollspezialisten Farrow mit Hauptsitz in Windsor, Ontario, basiert auf einer 112-jährigen Tradition.Heute sind für das Unternehmen 830 Mitarbeitende an 41 Standorten in Kanada und den USA tätig.