Jetzt noch mehr Vielfalt in der InnoWaggon-Flotte

Die InnoWaggon-Familie der Innofreight Solutions GmbH (Bruck an der Mur) wird laufend erweitert.„Nicht nur verschiedene Längen, sondern auch verschiedene Breiten sind Teil des Portfolios“, betont das obersteirische Unternehmen in einer Aussendung.Zusätzlich zur Normalspur gibt es die InnoWaggons auch als FinnoWaggons, angepasst an die finnisch/russische Breitspur, und seit Ende 2020 auch als IberoWaggons, speziell für die iberische Breitspur entwickelt.Damit können die InnoWaggons jetzt auf allen drei gängigen Spurbreiten europaweit rollen und unterschiedlichste Güter in allen europäischen Ländern optimal transportieren.Im Norden sind die FinnoWaggons für VR Transpoint im Einsatz.

