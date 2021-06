Jetzt noch mehr „Power“ bei der Felbermayr Gruppe

Bild: Scania / Horst Felbermayr, CEO Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG und Manfred Streit, Dirketor Scania Österreich.

Die Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG (Wels) hat mit dem vierachsigen Scania 770 S weltweit die erste Schwerlast-Sattelzugmaschine der neuen Scania V8-Generation übernommen.Für das österreichische Schwertransportunternehmen ist der „King of the Road“ ein Aushängeschild für Innovationsfreude und Zukunftsorientierung. „Natürlich ist bei uns die Leistung wichtig, da wir mit sehr schweren Lasten unterwegs sind.Da ist es notwendig, dass wir solche Fahrzeuge im Einsatz haben“, betont CEO Horst Felbermayr.Zuverlässigkeit und Leistungsstärke wie die des Scania 770 S wären für sein Unternehmen einfach notwendig, um die anspruchsvollsten Transportaufgaben und die verschiedensten Kundenwünsche bestens zu erfüllen.