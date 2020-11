Jetzt noch mehr Einblicke in die Welt von Prangl

Menschen und Lasten zu bewegen ist das tägliche Geschäft von Prangl. Die Kernkompetenzen sind die Vermietung von Mobilkranen und Arbeitsbühnen sowie die Durchführung von Spezialtransporten und Schwerlastverbringungen.

In diesen Bereichen bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen durch ein umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand. Doch das erfordert auch einen zeitgemäßen Internet-Auftritt. Dafür hat die Prangl Gesellschaft m.b.H, ihre Website überarbeiten und mit einigen Neuerungen ergänzen lassen.

Die Generalüberholung von www.prangl.at hatte speziell im Fokus, allen Interessenten die bestmögliche Information liefern zu können. Die Online-Präsenz hat ein modernes, klares Design und gibt einen guten Einblick in die Welt von Prangl. So wurde beispielsweise auch der Videobereich gänzlich neu aufgesetzt. Prangl-TV stellt Interessenten nun noch rascher und leichter alle Corporate-Videos zur Verfügung – und das mit Filtermöglichkeit.

Mit einer internen Verlinkung werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen noch klarer. So kann man beispielsweise direkt aus dem Leistungsbereich zu entsprechenden Referenzprojekten wechseln. Aber auch umgekehrt ist der Wechsel aus einem Referenzprojekt direkt in die betroffene Branche beziehungsweise die eingesetzte(n) Gerätegruppe(n) möglich. Und auch die Sozialen Medien sind nun vollumfänglich in die Homepage integriert.

Prangl gilt in Fachkreisen als Familienunternehmen mit Tradition. Was im Jahr 1965 mit Kranverleih und Schwertransporten ganz klein begonnen hat, ist heute ein europaweit agierender, hoch spezialisierter Anbieter der Transport-, Hebe- und Logistikbranche – mit 16 Standorten in sechs Ländern und insgesamt knapp 700 Mitarbeitenden. Als international anerkannte Branchengröße setzt man seit 55 Jahren auf qualifizierte Fachkräfte und eine umfassende Dienstleistung.

www.prangl.at