HMM tauft größtes Containerschiff der Welt

Das größte Containerschiff der Welt stammt aus der DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) Okpo Werft in Geoje in Korea. Die koreanische Reederei HMM Co., Ltd taufte es am 23. April auf den Namen ‚HMM Algeciras’. Rund 160 Personen waren anwesend, darunter der Präsident der Republik Korea Moon Jae-in, sowie seine Gattin Kim Jung-sook, welche als Taufpatin im Rahmen der Zeremonie die Seile durchschnitt.

Die ‚HMM Algeciras’ hat eine Kapazität von 23.964 TEU und ist das erste von zwölf Schwesterschiffen, deren Auslieferung schrittweise bis Herbst 2020 erfolgen soll. Im September 2018 unterzeichnete HMM mit den drei Werften DSME, HHI (Hyundai Heavy Industries) und SHI (SamsungHeavy Industries) Verträge für insgesamt 20 umweltfreundliche Mega-Containerschiffe.

DSME baut sieben, SHI fünf Containerschiffe mit einer Kapazität von 24.000 TEU. HHI konstruiert acht 16.000 TEU-Klasse Containerschiffe, die ab dem zweiten Quartal 2021 in Dienst gestellt werden. Mit diesem Schritt bereitet sich HMM unter anderem auf die Umweltvorschriften der IMO 2020 vor.

Die ‚HMM Algeciras‘ operiert unter der Flagge Panamas und kommt im Loop Fernost-Europa 4 (FE4) zum Einsatz, eine der Asien-Nordeuropa-Verbindungen von THE Alliance, mit dem folgenden Hafenrundlauf: Qingdao, Busan, Ningbo, Shanghai, Yantian, Suezkanal, Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, London Gateway und über den Suezkanal nach Singapur.

