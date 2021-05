HHLA: Starker Mengenanstieg im Segment Intermodal

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet.Trotz der anhaltenden Einflüsse durch die Covid-19-Pandemie und das dadurch ausgelöste weltweite Ungleichgewicht in den Transportströmen ist das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26,4 Prozent auf 46,3 Mio.Euro gestiegen.Zur positiven Geschäftsentwicklung trugen hohe Lagergelderlöse in Folge anhaltender Schiffsverspätungen im Hamburger Hafen sowie ein starker Anstieg der Containertransportmengen bei.Während der Containertransport im ersten Quartal einen Zuwachs von 10,7 Prozent verzeichnete, ging der Containerumschlag in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 6,6 Prozent auf 1,68 Mio.

