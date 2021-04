Hapag-Lloyd verstärkt Investitionen in die Containerflotte

Die Containerschifffahrt erlebt derzeit eine nie dagewesene Nachfrage, die zu einem Mangel an Containern auf der ganzen Welt geführt hat.

Hapag-Lloyd hat 150.000 TEU Standardcontainer sowie moderne Kühlcontainer in China bestellt.Die Reederei benötigt heute deutlich mehr als die normale Anzahl von Boxen, um dasselbe Volumen zu transportieren, weil die Container langsamer zurückgegeben werden.Einige Einheiten wurden bereits im ersten Quartal 2021 an Hapag-Lloyd ausgeliefert und in die bestehende Containerflotte integriert.Der Großteil folgt im Laufe der kommenden Monate.