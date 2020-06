Hafen Triest: Absetzung von Präsident Zeno D‘Agostino

Der Hafen Triest wurde gemäß einer Entscheidung der ANAC (italienische Behörde, die u.a. dafür zuständig ist, die Gültigkeit der Ernennungen von hohen Beamten zu überprüfen) unter die Leitung eines außerordentlichen Kommissars gestellt. Die ANAC vertritt die Ansicht, dass die Ernennung von Zeno D’Agostino zum Präsidenten der Hafenbehörde „Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale“ unzulässig war, da er gleichzeitig Vorsitzender des Triester Passagierterminals „Trieste Terminal Passeggeri“ ist – das örtliche Unternehmen, welches mit der Verwaltung der Kreuzfahrtdienste betraut ist und an dem die Hafenbehörde einen Anteil von 40 Prozent besitzt. Das Erkenntnis geht auf den 16. März zurück, aber der Hauptsitz des Triester Hafens wurde erst vor wenigen Tagen benachrichtigt.



Die Reaktion der Ministerin für Infrastruktur und Verkehr Paola De Micheli erfolgte prompt. Die Ernennung von Mario Sommariva zum außerordentlichen Kommissar der Hafenbehörde zeigt ihre Wertschätzung (und die der Regierung) für die Arbeit von Zeno D’Agostino. So bleibt die Kontinuität der Verwaltung der Behörde und den Abschluss aller laufenden Projekte gewährleistet.

Paola De Micheli bekräftigte auch, dass alle während der Amtszeit von D’Agostino angenommenen Veträge ihre Gültigkeit behalten. Dafür unterzeichnete Mario Sommariva nach seiner Ernennung unverzüglich ein Dekret, das die Gültigkeit und Wirksamkeit aller seit 2016 angenommenen Verträge bestätigt.



„Ich möchte Ministerin Paola De Micheli für ihr Vertrauen danken“, so Mario Sommariva. „Meine Ernennung soll Stabilität und Kontinuität für die Zeit gewährleisten, die notwendig ist, um die Institutionen vollständig wiederherzustellen, was, wie ich hoffe, so bald wie möglich geschehen wird. Der Hafen ist der Wirtschaftsmotor der Stadt, und muss weiter laufen“.



Mario Sommariva, ein gebürtiger Genueser, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im maritimen und Hafensektor. Neben seiner Tätigkeit als Generalsekretär des Hafen Triest seit 2016 und des Hafen Bari von 2007 bis 2014 bekleidete er Führungspositionen in den Bereichen Hafenarbeit und soziale Angelegenheiten.

