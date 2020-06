Hafen Koper: Einweihung des neuen RoRo-Liegeplatzes

Im Hafen Koper (Slowenien) wurde am 10. Juni der vor wenigen Wochen fertiggestellte neue RoRo-Liegeplatz offiziell eröffnet. Die Anlage wird vor allem der Automobilindustrie dienen, da sich in der Nähe große Lagerflächen für Fahrzeuge befinden.



Das Autoterminal von Luka Koper gehört zu den größten im Mittelmeerraum und in Europa. Im vergangenen Jahr wurden 705.933 Autos von/auf Schiffe verladen. Die Ausbaumaßnahme soll dazu beitragen, die führende Position und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.



Der Liegeplatz kann Schiffe mit einer Länge von 100 Metern bis 240 Metern aufnehmen, während die Tiefe längsseits 10 Meter beträgt. Die Gesamtinvestition betrug 6 Mio. Euro, ein Teil wurde auch aus dem EU-Projekt CarEsmatic finanziert.



Der neue Liegeplatz ist nicht die einzige aktuelle Investition für das Automobilsegment im Hafen Koper. „Im Februar haben wir neue Bahngleise für den Autoumschlag eröffnet, und wir bauen derzeit eine neue Garage für 6.000 Einheiten, die im ersten Quartal 2021 fertiggestellt werden soll“, kündigt das Unternehmen an.



www.luka-kp.si