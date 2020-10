Hafen Hamburg: Weiter stabiler Österreich-Verkehr

In den Sommermonaten waren die Warenströme sowohl im Import als auch im Export volatil und schwer planbar.

Durch das hochrangige Schienennetz, die hohe Anzahl an Ganzzugverbindungen und weltweiten direkten Schiffsverbindungen ist Hamburg seit Jahrzehnten der wichtigste Hafen für die österreichische Wirtschaft im Containersegment. Trotz der aktuellen Lage hinsichtlich der Corona-Krise und den damit verbundenen neuen Beschränkungen sind die Verkehre zwischen Hamburg und Österreich weiterhin stabil.

Nachdem im März und April der Import aus Fernost rückläufig, der weltweite Export aus Österreich jedoch ungebrochen stark war, kam es in den folgenden Monaten zu einer veränderten Entwicklung. Die Warenströme wurden sowohl im Import als auch im Export zunehmend volatil und damit schwer planbar, berichtet Alexander Till als Leiter der HHM-Repräsentanz Wien.

Die maritime Wirtschaft in Österreich hat sich der neuen Situation und den damit verbunden Herausforderungen gut angepasst, seit März arbeitet ein Teil der Beschäftigten durchgängig im Homeoffice. Alle österreichischen KV-Terminals waren durchgängig geöffnet und auch die Containeroperatoren und Spediteure sind weiterhin voll im Einsatz.

Die Repräsentanz Wien nutzte in den letzten Monaten verstärkt Soziale Medien, um mit den Kunden und Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Akteure am österreichischen Seefrachtmarkt für das erste Halbjahr 2020 mit einem Rückgang der Volumina von etwa 15 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum rechnen.

