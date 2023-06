Hafen Hamburg: 150.000 TEU von und nach Ungarn

Im vergangenen Jahr wurden über den Hamburger Hafen etwa 150.000 TEU mit Ursprung oder Ziel Ungarn verladen.„Das entspricht einem Plus von gut 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, berichtete Krisztina Kovács, Leiterin der Repräsentanz Ungarn von Hafen Hamburg Marketing (HHM), in ihrer Ansprache beim vorwöchigen Hafenabend in Budapest.„Die Entwicklung zum bevorzugten Fertigungsstandort multinationaler Unternehmen der Auto- und Elektronikindustrie sorgt weiterhin für ein ausgeprägtes Exportvolumen.Die über Hamburg angebotenen Liniendienste in alle Welt unterstreichen unsere gute Position im Wettbewerb“, erläuterte Marina Basso Michael, Regionaldirektorin Europa bei Hafen Hamburg Marketing (HHM).

