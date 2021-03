Hafen Antwerpen: Tiefenrekord am Deurganck Dock

Vergangenen Sonntag lief die „MSC Regulus” mit einem Tiefgang von 15,7 Metern in den Hafen Antwerpen ein, was einen neuen Rekord darstellt.Ihre Ankunft war die erste in einer Reihe von Probefahrten, bei denen der Tiefgang auf 16 Meter gesteigert werden soll – ein notwendiger Schritt, um auch in Zukunft weiterhin Riesen-Containerschiffe empfangen zu können.Nach Antwerpen einfahrende Containerschiffe dürfen derzeit in der Westlichen Schelde einen maximalen Tiefgang von 15,5 Meter haben.Damit in Zukunft auch die größten der großen Seeschiffe Antwerpen als ersten Anlaufhafen nutzen können, ist bei der Einfahrt ein Tiefgang von 16 Metern erforderlich.Diese zusätzlichen 50 Zentimeter bedeuten ein Plus an Ladekapazität von rund 1.

