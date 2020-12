Hafen Antwerpen: Rekordladung Holz von Österreich nach Amerika

Durch die bewusste Wahl nachhaltiger Transportmittel begrenzte die österreichische Binderholz-Gruppe kürzlich den Anteil des Straßentransports beim Versand einer großen Ladung Holz. Die transatlantische Reise begann in Salzburg und führte über den Hafen Antwerpen nach Cleveland im US-Bundesstaat Ohio.

Die Rekordladung von 5.000m³ Holz der Binderholz Gruppe wurde von Rail&Sea Logistics per Bahntransporte von Linz nach Antwerpen verbracht. Im belgischen Seehafen lud Nova Natie die Breakbulk-Ladung an Bord von drei Spliethoff-Schiffen, die zu den Großen Seen in Nordamerika fuhren. Von da ging die Reise per Transshipment weiter zum Hafen Cleveland am Eriesee.

Einige Zahlen zum Transport:

-) Es handelt sich um 5.000 m³ Holz.

-) Die zurückgelegte Strecke ist 7.500 Kilometer lang.

-) Der Straßentransport wurde nur für die letzten drei Kilometer gewählt.

Das Holz findet für den Bau eines Einkaufszentrums, von Wohnungen und Büroflächen Verwendung. Dabei handelt es sich um das bisher größte Holzbauprojekt in den USA.

www.portofantwerp.com; www.railsea.at