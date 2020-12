Güterbahn WLC sorgt für „excellence in transport“

Die Wiener Lokalbahnen Cargo treten neu als WLC auf. Das sei kurz und einfach, wie auch das internationale UIC-Kennzeichen. Man werde aber weiterhin in gewohnter Art und Weise für die Kunden und ihre Güter auf den Schienen Europas unterwegs sein. Ziel sei es, Fracht getreu dem Motto „excellence in transport“ sicher und pünktlich von A nach B zu befördern, betont WLC-Geschäftsführer Bernd Müller in einem Schreiben an die Geschäftspartner.

Derzeit ist die WLC in sieben Ländern tätig, neuerdings auch mit eigener Lizenz in Tschechien. Die wachsende Zahl internationaler KooperationspartnerInnen unterstreicht die zunehmend stärkere europäische Ausrichtung der WLC. So konnten zuletzt die Verbindungen nach Rotterdam deutlich ausgebaut werden. Auf der stärkeren Anbindung von Ungarn und Rumänien an den österreichischen Kernmarkt liegt derzeit – trotz anhaltender Corona- und Wirtschaftskrise – ein Fokus.

Nicht immer sei die europäische Ausrichtung für die GeschäftspartnerInnen und potenziellen KundInnen aus dem Firmennamen klar ersichtlich gewesen. Die neue Marke WLC unterstreiche die Internationalität klarer. Jetzt werde der Markenauftritt Zug um Zug dem neuen Design angepasst, kündigt Bernd Müller an. Die Umgestaltung der Website wird im Zuge eines Design-Relaunch bis zum Frühjahr folgen. Schon jetzt hat sich die E-Mail-Systematik geändert. Das WLC-Team ist elektronisch unter office@wlc.at erreichbar.

Die Wurzeln der Wiener Lokalbahnen Cargo gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als auf der Strecke der heutigen Badner Bahn Ziegeltransporte durch die „Actiengesellschaft der Wiener Localbahnen“ durchgeführt wurden. Heute ist das Unternehmen einer der größten österreichischen Anbieter im Schienengüterverkehr, der jährlich über 5.000 Güterzüge quer durch Europa fährt und mehr als 100 Mitarbeitende in Österreich und Deutschland beschäftigt.

www.wlb-cargo.at