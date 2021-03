Greiwing: 16 neue Hochsilos am Standort Burghausen

Die Greiwing logistics for you GmbH hat ihre Siloanlage in Burghausen in Südbayern erweitert.Zum Jahresbeginn gingen 16 neue Hochsilos für die Lagerung pulverisierter und granulierter Ware in Betrieb. „Wir haben den Standort Burghausen im Frühjahr 2019 mit dem Ziel eröffnet, uns auch im Süden Deutschlands als Logistikpartner für die chemische und kunststoffverarbeitende Industrie zu etablieren.Da dies innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, war der Ausbau der Siloanlage die logische Konsequenz“, sagt Jürgen Greiwing, Geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing logistics for you GmbH.Der Standort Burghausen liegt in der Nähe bedeutender produzierender und verarbeitender Unternehmen.

