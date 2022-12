Go Asset verkauft Wiener Amazon-Verteilzentrum

Der Bauprojektentwickler Go Asset Development GmbH aus Mödling hat das von Amazon in Wien betriebene Verteilzentrum in Wien Simmering an die Investmentgesellschaft BNP Paribas REIM verkauft.Die Immobilie mit 6.000 m² Hallenfläche und 700 m² Büroflächewird ergänzt um ein Parkhaus mit 531 Stellplätzen.Das Amazon-Verteilzentrum war im Februar 2021 in Betrieb gegangen und dient als reine Umschlagfläche.Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Objekt wurde auf einer Industriebrache errichtet, weshalb keine neue Flächenversiegelung stattgefunden hat.

