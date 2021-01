Geodis: Neupositionierung mit Umbenennung in der Projektlogistik

Diversifizierung und erweiterte Fachkompetenz geht einher mit hohem Standard für Sicherheit und Compliance in der Serviceleistung.

Der Logistikdienstleister Geodis erweitert sein Serviceangebot im Bereich der weltweiten Projektlogistik-Dienstleistungen.Mit der gleichzeitigen Umbenennung des Geschäftsbereichs von Geodis Industrial Projects in Geodis Project Logistics positioniert sich das Unternehmen strategisch neu im Markt.Die Namensänderung spiegelt das deutlich vielfältigere Geodis Dienstleistungsportfolio in diesem Sektor wider, das über das ursprüngliche Industriesegment hinausgeht.Zusätzlich zu den wachsenden Aktivitäten Bereich erneuerbare Energien und dem erweiterten Serviceangebot für die Öl- und Gasindustrie wurden die Bereiche humanitäre Hilfsgüter sowie Marinelogistik in die erweiterte Projektlogistikorganisation des Unternehmens integriert.„Geodis Project Logistics repräsentiert die gesamte Bandbreite unseres Dienstleistungsspektrums, das wir derzeit anbieten“, sagt Luke Mace, Senior Vice President Project Logistics bei Geodis.