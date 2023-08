GW überstellt Solarmobil nach „Down Under“

Ende Oktober findet in Australien die „World Solar Challenge“ statt – ein Rennen für Fahrzeuge, die allein von Sonnenkraft angetrieben werden.Bei diesem einzigartigen Wettbewerb legen 31 Teams eine 3.000 Kilometer lange Strecke quer durch das australische Outback von Darwin im Norden bis Adelaide im Süden des Kontinents zurück.Für das aCentauri Solar Racing Team der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) übernimmt das internationale Logistikunternehmen Gebrüder Weiss den Transport eines innovativen Solarautos nach „Down Under“.Damit das Hightech-Fahrzeug pünktlich am anderen Ende der Welt an den Start gehen kann, stellt Gebrüder Weiss einen maßgeschneiderten Logistikmix aus Landtransport sowie See- und Luftfracht bereit.

