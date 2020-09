Gebrüder Weiss stellt neues Kundenportal online

Digitale Plattform „myGW“ steht ab sofort in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Verfügung.

Das neue, digitale Kundenportal „myGW“ deckt die Services aller Geschäftsbereiche von Gebrüder Weiss ab und bietet den Nutzern einen einfachen und jederzeit verfügbaren Zugang. So kann die komplette Kommunikation mit dem Logistikdienstleister von nun an auch online abgewickelt werden.

Das Portal ist seit dem Frühjahr 2020 bei Pilotkunden im Einsatz. Ab sofort steht es allen Auftraggebern des Familienunternehmens in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Verfügung. Die Ausweitung auf weitere Länder ist geplant.

„Mit myGW haben wir eine digitale Plattform geschaffen, auf der wir unseren Kunden Echtzeitinformationen zu ihren Warenströmen liefern. Und das bereichsübergreifend für Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Lagerlogistik. Das schafft maximale Transparenz und erleichtert den Informationsfluss in der kompletten Lieferkette“, so Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

Im Zuge der Entwicklungsphase wurde eng mit Kunden zusammengearbeitet. „Durch die Unterstützung unserer Pilotkunden konnten wir das neue Portal noch enger auf die Bedürfnisse der Anwender zuschneiden. Nach Abschluss der Pilotphase kann das Portal nun von allen Usern ohne Einschränkungen genutzt werden“, ergänzt Wolfgang Brunner, der Projektleiter des myGW-Kundenportals.



Die Einführung des Kundenportals myGW ist ein weiterer wichtiger Schritt innerhalb der Digitalisierungsstrategie von Gebrüder Weiss, die Wolfram Senger-Weiss so beschreibt: „Wir haben weltweit über 150 Standorte und vertrauen auf das Können von über 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So aufgestellt verfügen wir über eine starke Kompetenz in der physischen Abwicklung von Transport- und Logistikaufträgen. Dieses klassische Können ergänzen wir nun Schritt für Schritt um neue digitale Angebote.“

Mit einem Jahresumsatz von 1,7 Mrd. Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen.

