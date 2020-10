Gebrüder Weiss eröffnet zweiten Standort in Neuseeland

Gebrüder Weiss hat am 12. Oktober 2020 eine neue Repräsentanz für Luft- und Seefracht-Services in Christchurch, der größten Stadt auf der Südinsel von Neuseeland, eröffnet. Mit der zweiten Station nach Auckland baut das Unternehmen sein lokales Netzwerk in Down Under und in der Region East Asia/Oceania weiter aus.

„Die Expansion nach Neuseeland und Australien war ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie für den asiatisch-pazifischen Raum. Wir sind mit unserem Markteintritt im Juli dieses Jahres gut auf der Südhalbkugel gestartet und freuen uns, nur wenige Monate später einen weiteren Standort eröffnen zu können“, sagt Michael Zankel, Regionalleiter East Asia/Oceania bei Gebrüder Weiss.

Gebrüder Weiss ist nun in den wichtigsten Wirtschaftsregionen von Neuseeland vertreten und kann maßgeschneiderte Lösungen für Door-to-Door-Transporte im Air & Sea-Bereich und für Projektaufträge anbieten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Importen aus den USA, Europa und insbesondere aus asiatischen Märkten wie China und Japan.

Über den Christchurch International Airport, der als wichtiges Drehkreuz für Air New Zealand im Süden des Landes dient, sowie das Containerterminal im Seehafen Lyttelton Port ist der neue Standort perfekt an die Wirtschaftszentren im Norden Neuseelands und an internationale Märkte angebunden. Die neuseeländische Wirtschaft ist breit aufgestellt und profitiert von einem vielfältigen Branchenmix, wobei die Land- und Forstwirtschaft, die Nahrungsmittelverarbeitung, der Maschinenbau sowie der seit Jahren boomende Technologiesektor weiterhin starke Grundpfeiler sind.

Seit 1. Juli 2020 wickelt Gebrüder Weiss Luft- und Seefrachttransporte über eigene Standorte in Australien und Neuseeland ab. Mit insgesamt 19 Mitarbeitenden ist das Unternehmen in Neuseeland in Auckland und Christchurch sowie in Australien in Melbourne und Sydney vertreten.

