Frachtverkehr am Flughafen Budapest steigt rasant

Der Frachtverkehr am Flughafen Budapest bricht immer wieder Rekorde.Nach einem Rekordquartal Ende 2020 brachten die ersten drei Monate des Jahres 2021 weitere Spitzenwerte in der Geschichte des Flughafens, und auch in den folgenden Monaten setzte sich der Wachstumstrend fort.Der Flughafen Budapest hat in diesem Jahr bis Ende Mai 71.566 Tonnen Luftfracht umgeschlagen.Das sind 32,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 30,2 Prozent mehr als im Jahr 2019, vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie.

