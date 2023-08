Forum Green Logistics im Zeichen des Klimawandels

Wissensplattform holt Transporteure und Öko-Aktivisten an einen Tisch. Forum will Raum zum Meinungsaustausch schaffen.

Ganz im Zeichen der anhaltenden Klimabewegung steht das diesjährige Forum Green Logistics - eine zukunftsweisende, nachhaltig orientierte Wissens- und Vernetzungsplattform, die auf die Wirtschaftszweige Transportwirtschaft und Logistik abzielt.Unter dem Arbeitstitel „Klima:Aktiv:Ist“ findet am 6.September bei der Firma Müller Transporte in Wiener Neudorf ein Informationsaustausch zu diesem aktuellen Thema statt.Das inhaltliche Programm des heurigen Forum Green Logistics ist geteilt in die drei Bereiche „Wissen“, „Handeln“ und „Aktion“.Keynote-Speaker bei „Wissen“ ist Holger Heinfellner, Teamleiter Mobilität im Umweltbundesamt.