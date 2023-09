Forum Green Logistics im Zeichen des Klimawandels

Plattform hat Wirtschaftsvertreter und Klimaaktivisten an einen Tisch geholt. Trotz großer ideologischer Differenzen war man sich in manchen Punkten einig.

Das 2015 gegründete Forum Green Logistics, das heuer bereits zum neunten Mal stattgefunden hat, widmete sich in seiner jüngsten Auflage der Frage, wie die Transportwirtschaft ökologischer und nachhaltiger werden kann.Unter dem Arbeitstitel „Klima:Aktiv:Ist“ hat zu diesem aktuellen Thema bei der Firma Müller Transporte in Wiener Neudorf ein Informationsaustausch zwischen Unternehmensvertretern und Klimaaktivisten stattgefunden.Für Anna Vera Deinhammer, Stiftungsprofessorin an der Fachhochschule (FH) Wien und Expertin für Klimaneutralität an Gebäuden, ist dieser viel zu selten geführte direkte Dialog essentiell: „Wir müssen lernen, dass wir nicht in Opposition zueinander stehen, wenn wir nicht immer einer Meinung sind.Wir sollten aufeinander zugehen, um gemeinsam Prozesse und Lösungen zu finden“, sagte sie bei dem vom thinkport vienna organisierten Expertentreffen.Dass das nicht leicht ist, wurde bei den Ausführungen der TeilnehmerInnen deutlich.