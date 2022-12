FH OÖ – viadonau: REWWay feiert rundes Jubiläum

Nach einer Dekade Forschung und Bildung im Bereich Binnenschiff-Logistik zieht die Forschungkooperation REWWay Bilanz: 40 Konferenzbeiträge bei 31 Konferenzen in 14 Ländern, 7 Journalpublikationen, 20 abgeschlossene Forschungsprojekte, 16 abgeschlossene Masterarbeiten, 1 Dissertation und über 4.000 Teilnehmende bei Transport School Labs.REWWay steht für „Research and Education in Inland Waterway Logistics” und wurde von viadonau und dem Logistikum der FH OÖ Campus Steyr ins Leben gerufen.Innerhalb des letzten Jahrzehnts wurden zahlreiche Angebote entwickelt, um das Wissen rund um Logistik mit dem Binnenschiff der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Dabei spielt die Internetplattform rewway.

