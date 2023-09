FedEx schießt „Beweisfotos“ von der Paketzustellung

Empfänger weiß genau, wo seine Sendung gelandet ist. Auftragsverfolgung in Echtzeit wird von 87 Prozent der Online-Käufer positiv bewertet.

Das US-amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen FedEx Express bietet seinen Kunden in Europa, den USA und Kanada für Sendungen an Privatadressen ohne Unterschrift ab sofort einen Zustellnachweis mit Foto an.Mit dieser visuellen Bestätigung der Zustellung weiß der Empfänger genau, wo sein Paket abgegeben worden ist.Die Bedienung der Funktion ist einfach.Beim Erstellen der Sendung wählt man die Option „Keine Unterschrift erforderlich“.Der/die FedEx Fahrer*in macht am Zustellort ein Foto vom Paket, das automatisch mit der Verfolgungsnummer synchronisiert wird.