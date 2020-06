Erster Zug von Jaguar Land Rover aus Nitra erreicht Koper

Zu Wochenbeginn traf der erste Zug mit 198 Neuwagen des Herstellers Jaguar Land Rover (JLR) am Auto- und RoRo-Terminal in Koper ein. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Luka Koper und JLR dar. JLR verschifft seit 2017 Autos über Koper. Die Zusammenarbeit begann mit dem Partner-Produktionswerk in Graz.

Seit der Eröffnung einer eigenen Produktionsstätte in Nitra in der Slowakei, im Oktober 2018 nimmt das Exportvolumen zu Übersee-Zielen zu. Die Fahrzeuge werden hauptsächlich mit dem wöchentlichen MOL-Dienst nach China verschifft, während der Mittelmeerraum – vor allem Griechenland, Ägypten, Israel, die Türkei und Zypern – von zahlreichen wöchentlichen Intra-Med-Diensten über Koper bedient wird. Neben den regulären Lkw-Transporten kommen die Land Rover ab sofort auch per Bahn aus Nitra.



Der Fahrzeugumschlag in Koper hat in den ersten drei Monaten diese Jahres 162.722 Einheiten erreicht, was einem Rückgang von 4 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2019 entspricht. Gleichzeitig wurden in den letzten Monaten zwei große Investitionen abgeschlossen: der neue Gleisanschluss zum Terminal und der neue RoRo-Liegeplatz, während der Bau der zusätzlichen Garage für 6.000 Einheiten planmäßig voranschreitet.

www.luka-kp.si