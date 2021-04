Erste E-Lok in den Farben der Weinviertler regiobahn

Mit der ersten eigenen Elektrolokomotive will die regiobahn RB GmbH ihr Dienstleistungsangebot auf der Schiene weiter ausbauen.Zu den ersten Aufgaben der 1960 gebauten sechsachsigen Lok zählt die Beförderung von Kesselwagenzügen auf der Strecke Salzburg - Hohenau.„Die ehemalige ÖBB-Lokomotive ist immer noch am gesamten Netz der ÖBB zugelassen, was einen österreichweiten Einsatz ermöglicht“, erklärt der Geschäftsführer des in Ernstbrunn im Weinviertel ansässigen Unternehmens, Johann Narrenhofer, dem NÖ Wirtschaftspressedienst.Stationiert ist die E-Lok mit der Nummer 1110.524 im Bahnhof Stockerau.

