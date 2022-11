Emirates investiert in fünf neue Boeing-Frachter

Emirates bestellt fünf neun Boeing 777-200LR-Frachter, von denen zwei Flugzeuge im Jahr 2024 und die restlichen drei Flugzeuge im Jahr 2025 ausgeliefert werden sollen.Mit dem Auftrag in Höhe von über 1,7 Mrd.USD nach Listenpreisen erhöht sich das Auftragsbuch der Fluggesellschaft auf insgesamt 200 Großraumflugzeuge.„Die Bestellung spiegelt das Vertrauen von Emirates in die Luftfrachtnachfrage und in das allgemeine Wachstum des Luftfahrtsektors wider.Der Auftrag legt auch den Grundstein für unser weiteres Wachstum“, so Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline and Group.

