Emirates erhöht Frequenz auf der Route Wien – Dubai

Ab 1.Februar erhöht Emirates das Angebot auf der Strecke Wien-Dubai-Wien auf fünf Flüge pro Woche.Bislang fanden Abflüge auf der Verbindung donnerstags, freitags, samstags und sonntags statt.„Mit der zusätzlichen Flugverbindung am Montag profitieren unsere Emirates-Kunden von noch mehr Flexibilität um die beliebte und sichere Destination Dubai fünf Mal in der Woche zu erreichen“, heißt es in einer Presseaussendung der Fluggesellschaft Durch ein ausgeklügeltes Covid-19 Sicherheitskonzept ist Emirates von Experten erneut als die sicherste Airline weltweit für das Jahr 2020 ausgezeichnet worden.Dazu gehören beispielsweise intensivierte Sicherheits- und Desinfektionsmaßahmen und der Einsatz eines HEPA-Filters, welche die Kabinenluft während des Fluges von bis zu 99,97 Prozent der Viren, Keimen und Allergenen befreit.

