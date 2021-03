Ecco-Rail geht in Zeiten von Corona auf Nummer sicher

Seit Februar 2021 haben alle Mitarbeitenden der Ecco-Rail GmbH sowie der twentyone-Group die Möglichkeit, sich mehrmals wöchentlich mittels Covid-19 Antigen-Schnelltests auf das Corona-Virus testen zu lassen.Die Kosten werden hierbei vom Unternehmen übernommen.Ecco-Rail Inhaber Johann Pötsch weist in einer Aussendung darauf hin, dass die Tests auf Freiwilligkeit basieren.„Es freut uns sehr, dass die innbetriebliche Testung so positiv angenommen wird und wir dadurch unseren Beschäftigten und deren Familien ein Stück weit Sicherheit in so unsicheren Zeiten geben können.“ Das Testangebot des Unternehmens bleibt bis auf Weiteres auf unbestimmte Zeit bestehen.

