Düsseldorf – Wien: Helrom holt Fercam auf die Schiene

Neue intermodale Technologie ermöglicht die schnelle Be- und Entladung der Trailer ohne Kraneinsatz.

Seit Anfang April hat Fercam einen neuen intermodalen Abschnitt für den Verkehr zwischen Deutschland und Österreich aktiviert.Die Linie zwischen Düsseldorf und Wien gründet auf dem Megaswing von Helrom, einem System für eine Vielzahl von Aufliegertypen, das die „Modalhor“-Methode verwendet, um eine hohe Effizienz in der Lade- und Entladephase zu gewährleisten.„Wir wussten, dass ein weit verbreitetes Interesse an der Entwicklung dieser Achse besteht, die für den Handel mit an Österreich angrenzenden Ländern, insbesondere Ungarn, der Slowakei und Tschechien von entscheidender Bedeutung ist.Mehrere Kunden haben bereits davon profitiert", erklärt Peter Stadtmann, Regional Manager.Die Möglichkeit, Terminals ohne Kran einzusetzen, ist ein wesentlicher Vorteil, der neue Betriebsszenarien ermöglicht.