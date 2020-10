DSV: Neuer Trailer-Service auf der Achse UK – CEE

DSV gibt die Einführung eines neuen unbegleiteten Trailer-Service für Komplettladungen von und nach Deutschland, Mittel- und Osteuropa bekannt. Das Routing wird über Immingham nach Rotterdam verlaufen. Die Transportabwicklung kann für weniger zeitempfindliche und nicht verderbliche Güter hinsichtlich Kosten und Verfügbarkeit von Vorteil sein.

Der Trailer-Service wird phasenweise eingeführt, wobei in der ersten Phase vorwiegend Komplettladungen und in der zweiten Phase Teilladungs- und Sammelladungslösungen angeboten werden. Die Transporte sowohl in Großbritannien als auch innerhalb erfolgen mit eigenen Zugmaschinen. Die Sendungsverfolgung ist über das myDSV-Portal möglich.

Vor dem Hintergrund des nahendem Brexit ist DSV ständig bemüht, Lösungen anzubieten die sowohl alternative Transportmöglichkeiten als auch Schifffahrtswege für den Transport von Gütern innerhalb und außerhalb Europas ermöglichen. Der neue Trailer-Service soll eine flexible und zuverlässige Transportlogistik ermöglichen.

